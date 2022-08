Gli Statuto aprono il Festival 'PeM! Parole e Musica'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 AGO - Sono 18 gli appuntamenti della 17esima edizione di 'PeM! Festival Parole e Musica in Monferrato, al via questa sera, con l'incontro/concerto degli Statuto a Balzola (Alessandria) in piazza Papa Giovanni XXIII.

Fino al primo ottobre, ospiti di prestigio, tra i quali Arturo Brachetti, Violante Placido, Marina Massironi, Chiamamifaro e Maurizio Crosetti; oltre a Morgan, Ron, Pilar Fogliati, Vasco Brondi. Non mancheranno omaggi a Fenoglio, Dalla, Battiato. Una manifestazione itinerante, diretta da Enrico Deregibus, che tocca i comuni di San Salvatore (capofila), Lu-Cuccaro, Balzola, Valenza, Mirabello, Alessandria, Pontestura e Rive (Vercelli).

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e in luoghi tra colline, risaie e il Po nel Monferrato, patrimonio Unesco. "Il festival è cresciuto parecchio, in dimensioni e visibilità - sottolinea Deregibus - ed è una grande soddisfazione, sempre con l'idea di offrire qualcosa di particolare, unico o almeno raro".

Con il patrocinio di Provincia e Regione Piemonte, ha partner i Festival Sui sentieri degli Dei (Agerola, comune della provincia di Napoli gemellato con San Salvatore), Books & Blues (Casale Monferrato), Festival della Parola (Chiavari), Meeting etichette indipendenti (Faenza), Premio Bianca d'Aponte (Aversa), Premio Bindi (Santa Margherita Ligure), Voci per la libertà-Una canzone per Amnesty (Rosolina Mare). (ANSA).