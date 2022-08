Droga: spaccio via whatsapp, un arresto nel Vco

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - Spacciava droga tenendosi in contatto con i clienti via whatsapp: con questa accusa un uomo di 37 anni è stato arrestato a Cannobio (Vco) per spaccio di droga. Lo scorso 14 agosto, durante una perquisizione, i militari avevano trovato nella sua abitazione 25 gr. di cocaina, 84 gr. di hashish e 8 di marijuana, e non convinti che le sostanze fossero per uso personale, avevano sequestrato il suo telefonino per sottoporlo ad una analisi forense. I clienti, rintracciati e interrogati, hanno confermato che si procuravano lo stupefacente dal trentasettenne. (ANSA).