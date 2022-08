Belotti rompe silenzio "caro Toro, dovevo comportarmi così"

(ANSA) - TORINO, 27 AGO - A due mesi dalla fine del suo contratto con il Torino, e ormai prossimo alla firma con la Roma, Andrea Belotti rompe il lungo silenzio con un post su Instagram rivolto al Toro e ai tifosi granata. Ripercorre i suoi 7 anni in maglia granata e ringrazia: "Non so se sono riuscito a ripagare tutto ciò che avete fatto per me, ma una cosa è certa, nel mio cuore ci sarete sempre":. Poi Belotti prova a spiegare il black-out: "So che il mio silenzio, in tutto questo tempo, vi potrebbe avere ferito e vi chiedo scusa per questo , ma ci sono state situazioni che mi hanno portato a fare così. Il mio pensiero - prosegue il 'Gallo' - è sempre stato quello di proteggere questa maglia e questi colori. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo lungo percorso, di ognuno ricordo qualcosa che è entrato nel mio bagaglio di vita e in un modo o nell'altro mi ha fatto crescere. Ci sono ricordi che rimarranno indelebili: a fascia di capitano, la magia del 4 maggio, la Curva Maratona che urla il mio nome. Ora - prosegue il lungo messaggio di Belotti . me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di avere dato tutto me stesso in quest anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa". (ANSA).