Zegna in semestre ricavi +21%, corre Thom Browne

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Il gruppo Zegna chiude il semestre con ricavi in forte crescita, del 20,8% a circa 729 milioni di euro e con un utile di 21 milioni (-35%) impattato dal cambio euro/dollaro e dalle passività previste dalle clausole sul 10% di Thom Browne che il gruppo non possiede. Paradossalmente gli ottimi risultati del marchio americano impattano sui conti della controllante: ricavi in crescita del 30,3% a 185,7 milioni e un ebti in crescita del 13,4% a 31,56 milioni.

"Sono orgoglioso dei progressi che il Gruppo Zegna continua a compiere nonostante la continua instabilità macroeconomica e geopolitica, che si è aggiunta alla crisi sanitaria globale ancora in corso - commenta Ermenegildo "Gildo" Zegna, presidente e amministratore delegato - gli Stati Uniti, l'Europa occidentale e gli Emirati Arabi Uniti hanno più che compensato l'impatto delle misure relative al Covid-19 nella regione della Grande Cina". Guardando ai prossimi mesi Zegna resta cauto: "Sebbene la nostra performance attuale sia solida, compreso un sano rimbalzo in Cina le prospettive geopolitiche ed economiche globali rimangono incerte. Attraverso flessibilità e disciplina, sono fiducioso che rimarremo sulla buona strada". (ANSA).