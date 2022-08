'Perosi Festival' gemellato con Roma per 150 anni nascita

(ANSA) - TORTONA, 26 AGO - Una stagione autunnale di alto livello per il 'Perosi Festival 2022', dedicato al sacerdote compositore tortonese, direttore artistico don Paolo Padrini. Si esibiranno formazioni di rilievo internazionale per il 150esimo della nascita di Don Lorenzo Perosi, di San Luigi Orione e del 1900esimo del martirio di San Marziano, patrono di città e diocesi. Un grande anno giubilare segnato anche da un 'gemellaggio musicale' Tortona-Roma, tra Diocesi e Amici della Musica, con il patrocinio di Provincia e Pontificio Istituto di Musica Sacra della capitale. "La musica sacra - sottolinea il vescovo Guido Marini - è un'espressione bella e attraente della fede, che si fa arte e cultura. Mi auguro che ciò che vivremo possa essere un grande contributo che la fede stessa dà all'umanità".

I concerti si terranno in gran parte nella Cattedrale, dove Perosi è sepolto con il fratello. Si inizia il 10 settembre con la Cappella Musicale Pontificia 'Sistina'. A impreziosire il Festival il Congresso nazionale dell'Associazione Santa Cecilia (4-5 novembre). "Il Perosi Festival ritorna, anche quest'anno, con appuntamenti prestigiosi, in occasioni di anniversari così importanti per Tortona - rimarca il sindaco Federico Chiodi - La musica unisce, valorizzando città, provincia, regione". Di recente siglato un patto d'amicizia con Segni (Roma), di cui fu cittadino onorario Lorenzo Perosi. (ANSA).