Palio Asti: già venduto 75% biglietti delle tribune

(ANSA) - ASTI, 26 AGO - Domenica 4 settembre ad Asti si torna a correre lo stoico Palio, dopo due anni di stop legati alla pandemia Covid. Sarà l'ultimo - ha annunciato il sindaco Maurizio Rasero in consiglio comunale - con le attuali modalità, nelle prossime settimane è in programma una riunione per costituire un Ente unico che organizzerà tutte le manifestazioni principali della città. Questa mattina nel corso della conferenza stampa dedicata al Palio è stato reso noto che Ad oggi è stato venduto il 75% dei 5.300 biglietti tribuna.

Quest'anno sono stati aggiunti ulteriori 5000 posti nel parterre al prezzo popolare di 5 euro.

La corsa sarà trasmessa in diretta su Grp e in streaming su www.astitv.it. Il 1 settembre alle 21 ci sarà la presentazione pubblica dei 21 fantini e l'estrazione delle batterie. (ANSA).