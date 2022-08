Lago Maggiore, verso revoca stop balneazione a Feriolo

(ANSA) - VERBANIA, 26 AGO - Sono tornate sicure, con valori di escherichia coli di molto inferiori al limite previsto dalle normative, le acque di Feriolo, frazione di Baveno nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Di conseguenza, nelle prossime ore, verrà revocato il divieto di balneazione nelle acque della località turistica affacciata sul lago Maggiore in vigore negli ultimi due giorni.

Le analisi svolte lunedì 22 agosto dall'Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, avevano rilevato una presenza del batterio escherichia coli superiore ai limiti, provocando lo stop ai tuffi nel lago nel tratto di spiaggia di via Repubblica dell'Ossola. Le analisi successive, svolte su un campione prelevato mercoledì 24 agosto e il cui esito è stato reso noto questa mattina, consentono invece di revocare il divieto.

L'Arpa Piemonte conferma la sicurezza della balneazione nell'area, sottolineando che proseguiranno i consueti monitoraggi della qualità dell'acqua e le indagini per comprendere le cause dell'accaduto. Già la prossima settimana verranno svolte ulteriori analisi; si verificheranno, inoltre, gli scarichi della rete fognaria per verificare che non vi siano perdite, fuoriuscite o intasamenti. (ANSA).