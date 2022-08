Da Torino a Sorrento, un medico in bici per raccolta fondi

(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Una pedalata in solitaria da Torino a Sorrento per raccogliere donazioni da destinare alla ricerca.

L'iniziativa è di un medico torinese, il professor Massimo Di Maio, grande appassionato di ciclismo, che inforcherà la bicicletta sabato 27 agosto con l'obiettivo di raggiungere la sua città natale in sette giorni attraversando Liguria, Toscana, Lazio e Campania.

Di Maio è direttore di Oncologia medica universitaria dell'ospedale Mauriziano di Torino. Il proposito di questo evento sportivo benefico è sollecitare donazioni e raccogliere fondi per la Fondazione scientifica Mauriziana onlus, finalizzati al sostegno di progetti di ricerca scientifica condotti presso l'Oncologia dell'ospedale torinese.

Il viaggio del medico, che comincerà alle 8:30 di domani dal Giardino parlante del Mauriziano, sarà seguito da Oncoinfo.it (https://oncoinfo.it/rubrica/il-giro-ditalia/). Ogni tappa proporrà un tema di riflessione all'oncologo ed al pubblico.

"Massimo - osserva un comunicato della Città della Salute di Torino - ci metterà l'energia delle gambe, ma per sostenere i progetti di ricerca occorrono finanziamenti". (ANSA).