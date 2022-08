Torrente seccato nel parco del Po, "distrutto ecosistema"

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 AGO - La siccità ha distrutto un intero ecosistema in una delle aree protette del parco del Po piemontese. E' un'altra delle conseguenze della disastrosa siccità del 2022, constatata dall'ente che gestisce l'area protetta. I pochi pesci imprigionati nelle rare pozze dell'acqua stagnantedel torrente Orba sono stati salvati dalle Guardie Ecologiche della Provincia di Alessandria, dai guardiapesca FIPSAS (federazione italiana pesca sportiva).

"Il torrente - spiega Andrea Mandarino, consigliere dell'Ente di gestione Aree protette Po Piemontese - non esiste più per chilometri. Il danno è inestimabile, il dispiacere immenso. Il tratto in asciutta era caratterizzato dalla presenza di specie ittiche di rilevanza comunitaria e dall'elevato valore ai fini della conservazione. L'ecosistema è andato perso: questi interventi sono come gocce nel mare, ma si tenta comunque disperatamente di salvare più pesci possibile trasferendoli in tratti dove l'acqua c''è ancora".

Per il consigliere dell'ente parco, tuttavia, le cause non sono solo siccità e cambiamento climatico: "troppo semplice - dice - vanno implementate nuove e sostenibili politiche di gestione della risorsa idrica, un passaggio essenziale per incrementare resilienza e resistenza degli ecosistemi". (ANSA).