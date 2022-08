Poliziotto fuori servizio sventa furto, un arresto a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - L'intervento di un agente fuori servizio ha portato, a Torino, all'arresto per tentato furto ed evasione di un italiano di 53 anni. E' successo in corso Vittorio Emanuele II. Il poliziotto, di passaggio, aveva notato l'uomo mentre si intrufolava in un'automobile parcheggiata per poi, una volta resosi conto di essere osservato, salire su una bicicletta.

L'agente, qualificandosi, lo ha bloccato. Su posto è quindi intervenuta una pattuglia del commissariato Centro.

Il 53enne risulta in regime domiciliare dallo scorso maggio: da qui l'accusa di evasione. (ANSA).