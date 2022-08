Morto a 96 anni il partigiano 'Ivan' Pasquale Cinefra

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 AGO - Anpi, provinciale e nazionale, in lutto per la scomparsa del compagno 'Ivan' Pasquale Cinefra, 96 anni, presidente onorario dell'Associazione alessandrina.

Ovadese, giovanissimo entra nelle formazioni Partigiane che si costituiscono nell'Appennino Ligure-Piemontese. In particolare, opera nelle Sap di Ovada, poi nella Divisione Garibaldi 'Mingo' Brigata Buranello. Ricopre la carica di vicepresidente e poi presidente Anpi provinciale fino al 2016. "Raccogliamo con commozione il testimone dei valori di solidarietà, giustizia sociale e pace che ci consegna e ci impegniamo a proseguire nel solco che ha tracciato", il pensiero da Alessandria. "Ciao comandante, il tuo ricordo sarà sempre con noi", il saluto da Anpi nazionale. Per il sindaco Giorgio Abonante, quella lasciata da Cinefra "è una lezione di vita, anche dal dopoguerra. Sempre credibile e appassionato testimone dei più alti valori del nostro vivere civile, sapendosi rapportare con tutti. La comunità alessandrina si impegnerà per portarla avanti". "E' stata esemplare la sua trasmissione dell'esperienza resistenziale, in particolare verso le nuove generazioni e del ricordo dei suoi compagni di lotta. Ci mancherai Pasquale", rimarca Federico Fornaro, capogruppo LeU-Articolo 1 alla Camera . (ANSA).