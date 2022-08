Furto in casa a Novara, un arresto da parte della polizia

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - E' stato arrestato a Novara dalla polizia perché sospettato di essere l'autore di un furto in abitazione un georgiano di 37 anni.

Il "colpo" era stato messo a segno lo scorso 5 agosto in un appartamento in via Spreafico. I ladri, approfittando dell'assenza della proprietaria, in quel periodo ricoverata per ragioni di salute, erano entrati con la tecnica del 'lock picking', un genere di manipolazione delle serrature, con uso di grimaldelli, che risulta essere praticato da bande di persone originarie dell'Europa dell'Est. Al georgiano - già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi - si è risaliti anche attraverso l'analisi delle impronte digitali. (ANSA).