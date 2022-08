Champions, Juve nel girone con Psg, Benfica e Maccabi Haifa

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - Nel girone di Champions League, la Juventus avrà come avversarie il Psg, il Benfica e il Maccabi Haifa. Lo ha stabilito il sorteggio, che ha inserito i bianconeri nel gruppo H con i campioni di Francia, la squadra che ha vinto 37 campionati in Portogallo, e gli israeliani che nel turno preliminare hanno eliminato all'ultimo minuto la Stella Rossa Belgrado.

La fase a gironi inizierà il 6/7 settembre e si concluderà l'1/2 novembre, prima della sosta per i Mondiali in Qatar. (ANSA).