Asl Biella approva piano investimenti per 1,7 milioni

(ANSA) - BIELLA, 25 AGO - E' stato approvato il piano di investimenti per le tecnologie sanitarie 2022 dell'ASLBI da 1 milione e 700mila euro. L'azienda biellese utilizza risorse proprie per circa 1 milione di euro, di cui 800 mila di acquisti diretti, a cui si aggiungono acquisizioni in parte corrente (nuovi noleggi e service) per un valore di circa 200mila euro all'anno (per ciascun anno di contratto). A questi vanno affiancati i finanziamenti dedicati (provenienti da sostenitori privati e da progetti pubblici specifici) per ulteriori 180mila euro. Si tratta di acquisti effettuati dall'Azienda Sanitaria con contributi economici parziali o totali, derivanti da progetti innovativi o di sperimentazione o erogazioni da parte di terzi: Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, enti anche scientifici, altre realtà del territorio e anche alcuni privati cittadini. Ci sono, inoltre, le donazioni dirette di attrezzature: al momento per il 2022 ammonta ad un controvalore di quasi 500mila euro, grazie all'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella, Rotary Club, alcune Fondazioni, tra cui Fondazione Tempia e Fondazione Caraccio, aziende del Biellese e cittadini. (ANSA).