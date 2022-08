Appiccano fuoco in condominio per vendetta, 3 arrestati

(ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA, 25 AGO - Tre marocchini di 37, 41, 45 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine, disoccupati e senza fissa dimora, sono finiti, su ordinanza di custodia cautelare, in carcere per l'incendio doloso aggravato appiccato in un condominio di Serravalle Scrivia. I fatti risalgono al 17 agosto, quando carabinieri e polizia locale erano intervenuti, con i vigili del fuoco, in vico Torchio al civico 1 facendo evacuare una palazzina di 4 piani. Dieci persone, tra cui alcuni minori, erano rimaste intossicate, sebbene nessuna in gravi condizioni. Ai tre, ritenuti responsabili di aver intenzionalmente cagionato il rogo, i militari sono risaliti grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali.

Li hanno notati prima avvicinarsi all'immobile per poi allontanarsi dopo il divampare delle fiamme. Il movente è da ricondurre a pregressi contrasti per futili motivi con altri 2 connazionali, di 37 e 34 anni - entrambi già noti,- abitanti nella palazzina di vico Torchio.

Tre giorni prima dell'incendio doloso vicino alla Stazione si era verificata una violenta rissa, protagonista una decina di marocchini, alcuni armati di coltello e un machete. (ANSA).