Siccità: lago di Candia calato di un metro e mezzo

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Un record di 150 centimetri d'acqua in meno nel lago di Candia: il Comune lancia l'allarme sullo stato di salute del lago che sta soffrendo il delicato periodo di siccità. "Anche il nostro lago, come gli altri dell'anfiteatro morenico di Ivrea, è alimentato principalmente da falde sotterranee - spiegano dall'amministrazione comunale - a nostro avviso, così come secondo la relazione Arpa di marzo 2021 e di tecnici laureati in ingegneria idraulica, devono esserci altre cause oltre alla siccità per spiegare la tragica situazione del lago". Il Sirio a Ivrea, ad esempio, è calato di circa 50 centimetri rispetto ai valori normali e lo stesso vale per gli altri laghi dell'anfiteatro morenico di Ivrea. (ANSA).