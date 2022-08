India: Federico Negri vedrà il console italiano il 30 agosto

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 AGO - Il 30 agosto il console D'Andrassi farà visita in carcere a Federico Negri, il 28enne di Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, in carcere da inizio luglio in India con l'accusa di avere attraversato un ponte dal Nepal senza aver pagato una tassa di 40 euro.

"Finalmente - fa sapere l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, che rappresenta la famiglia - è arrivata l'autorizzazione dello Stato dell'Uttar Pradesh e anche dello stesso penitenziario.

Sarà per noi un'occasione molto importante, in quanto per la prima volta riusciremo a stabilire un contatto in italiano con Federico, quindi anche comprendere dalla sua bocca, senza storpiature linguistiche inglesi o hindi, cosa sia realmente accaduto e se si possa confermare la versione dei fatti".

Il console si è reso poi disponibile a portare al 28enne beni di prima necessità, cibo e libri. "Nel frattempo - conclude Falleti - considerato che le indagini ufficiali si chiuderanno il 5 ottobre, siamo in attesa della fissazione dell'udienza d'appello nei confronti del provvedimento che non aveva disposto la scarcerazione su cauzione. Altri due passaggi importanti".

(ANSA).