Energia: Iren, nuova campagna per clienti mercato libero

(ANSA) - TORINO, 24 AGO - Da inizio settembre prende il via una nuova campagna di contatto commerciale per i clienti a mercato libero di Iren Luce Gas e Servizi con l'obiettivo di proporre a ciascun cliente l'offerta migliore alla luce dei rincari del costo delle materie prime dovuti alla crisi energetica internazionale. "Nei prossimi giorni - spiega una nota dell'azienda - una parte dei clienti Iren Luce Gas e Servizi con contratto a prezzo fisso in scadenza riceverà una comunicazione con i nuovi prezzi in vigore dal primo dicembre, coerentemente con quanto previsto dal Decreto Legge Aiuti Bis, che ha bloccato qualsiasi adeguamento durante il precedente periodo contrattuale. La conseguenza non prevista dalle norme - prosegue la nota - è che però, alla scadenza dei contratti (in gran parte dall'1 dicembre) tali prezzi risentiranno di molto dell'incremento dei costi delle materie prime di queste ultime settimane".

Per questo ai clienti interessati verranno proposte, in alternativa ai nuovi prezzi, anche offerte per l'energia elettrica e il gas "che possano garantire costi ancor più bassi rispetto ai prezzi applicati nei contratti in regime di maggior tutela. Iren intende dimostrare ancora una volta - prosegue la nota - la propria vicinanza ai clienti e ai territori, mettendo in campo nuove risorse e strategie che possano mitigare le sfavorevoli ricadute che la crisi geopolitica internazionale ha portato al mercato dell'energia. Resta tuttavia fondamentale - dichiara l'a.d. di Iren Luce Gas e Servizi, Gianluca Bufo - un uso responsabile dell'energia e la sensibilità dei cittadini verso una riduzione dei consumi a vantaggio dell'ambiente e dell'equilibrio economico complessivo". (ANSA).