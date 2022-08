Viabilità e gestione verde, in Val Susa lavori in 13 comuni

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - In tredici comuni della Val Susa sono in corso 17 lavori di manutenzione di piste e strade montane, per un importo complessivo di 260.000 euro. A commissionarli, l'Unione Montana Valle Susa grazie ai finanziamenti dell'Autorità d'Ambito Torinese ATo 3.

Si tratta, riferiscono dall'Unione, di interventi di manutenzione della viabilità minore, che comprendono il sistema di regimazione delle acque, le scarpate laterali e la vegetazione. "Tutti lavori, affidati ad aziende agricole-forestali ed artigiane locali - evidenziano - fondamentali per garantire l'accesso alle aree di pascolo e alle borgate montane". I comuni coinvolti sono Almese, Avigliana, Bruzolo, Bussoleno, Chianocco, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Venaus e Villar Focchiardo.

Gli interventi in corso si aggiungono ai diversi altri già realizzati e resi possibili proprio grazie ai fondi ATo: solo quest'anno, i finanziamenti ricevuti dall'Unione Montana Valle Susa ammontano ad oltre 2,3 milioni di euro, di cui 1,5 assegnati direttamente ai Comuni e 780.000 euro gestiti direttamente dall'ente. (ANSA).