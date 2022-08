Palio Asti: debutta il vermouth dei Corsieri

(ANSA) - ASTI, 23 AGO - L'azienda di spumanti astigiana Perlino ha scelto il Palio di Asti (in programma domenica 4 settembre) per il lancio internazionale del vermouth di Torino Corsieri del Palio. La storica azienda piemontese (di Castello di Annone) che dal 1905 produce spumanti e vermouth ospiterà i vertici del gruppo "La Martiniquaise Bardinet", di cui fa parte da 6 anni, per assistere ad uno dei più famosi eventi piemontesi, quel Palio di Asti che ha anche fornito l'ispirazione per uno dei prodotti di punta dell'azienda astigiana. Sono attesi ospiti da tutta Europa. "Una ricetta antica - spiega l'azienda - che rispecchia le radici del territorio piemontese. Il corsiero è un cavallo, nobile, forte e bello, da corsa e dunque orgoglioso e determinato alla sfida.

Così come il nostro vermouth, deciso ed equilibrato, con note dolci-amare e un finale agrumato". (ANSA).