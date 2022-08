Massime ancora a 35 gradi, qualche temporale venerdì

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - Caldo intenso anche per gli ultimi giorni di agosto in Piemonte, anche se non sono previsti eccessi. Oggi la rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una massima di 34.4 gradi ai Giardini Reali, nel centro di Torino, 34.3 a Nizza Monferrato (Asti), 33.8 a Moncalieri (Torino), 33.7 a Villanova Solaro (Cuneo), 33.3 a Sezzadio (Alessandria). La stazione di Moncalieri della Società Meteorologica Italiana ha registrato oggi un picco di 35 gradi, contro i 35.6 di ieri.

Nei prossimi giorni ancora massime oltre i 30 gradi, con "locali condizioni di afa in pianura" e caldo torrido giovedi, soprattutto in alcune aree del Torinese, del Biellese e del Verbano-Cusio-Ossola. Qualche temporale, in particolare nelle zone alpine e prealpine, è possibile nella giornata di venerdì, quando il Piemonte sarà attraversato "da una debole onda atlantica". (ANSA).