Gemellaggio Santena-Riace, la cerimonia nel 2023

(ANSA) - TORINO, 23 AGO - Santena (Torino) sarà gemellata con Riace (Reggio Calabria). Lo annuncia il presidente del consiglio comunale santenese Enrico Arnaudo, di ritorno dall'incontro avuto in Calabria con il sindaco di Riace, Antonio Trifoli.

"Dopo circa 20 anni il gemellaggio Santena Riace si farà - dice Arnaudo - e sarà celebrato nel 2023 a Santena. L'incontro con il sindaco di RIace si è tenuto in occasione del cinquantesimo anno dal ritrovamento dei Bronzi e tutto è andato per il meglio".

All'incontro erano presenti anche Ugo Cosimo Trimboli, assessore al Bilancio del Comune di Santena, e Antonio Trimboli Presidente dell'Associazione SS. MM. Cosma e Damiano, che ha sede nella città piemontese.

"Questo gemellaggio è motivo di grande orgoglio per la nostra Città. L'asse Santena-Riace ripercorre la storia dell'Italia: dai Bronzi di Riace simbolo della nostre origini greco-romane a Camillo Cavour che ha dato vita all'Italia che oggi conosciamo - afferma Trimboli - Il nostro obiettivo è suggellare questa unione storico culturale il prossimo anno e siamo sicuri che sarà solo l'inizio di incontri e attività che valorizzino entrambi i territori e le loro bellezze".

Santena è già gemellata con la città francese di Plombières-les-Bains, grazie all'accordo sottoscritto nel 2018. Anche in quel caso era stata scelta una ricorrenza significativa: i 160 anni dall'incontro di Napoleone III e Cavour. (ANSA).