Borgosesia, Comune celebra l'undicesimo centenario

(ANSA) - VERCELLI, 23 AGO - Si chiama Maria Bianca Banfi, è conosciuta da tutti come Bianca, ed è l'undicesimo centenario nella città di Borgosesia (Vercelli). La donna, che ha spento le 100 candeline ieri, ha ricevuto per l'occasione la visita della vice sindaca Eleonora Guida; ha sempre vissuto ad Aranco, frazione del comune valsesiano, ha lavorato come operaia presso la fabbrica Lora&Festa ed è mamma di Renato, che ha cresciuto e fatto studiare da sola, essendo rimasta vedova giovanissima.

Oggi Bianca, pur essendo autonoma, vive con una badante che l'aiuta nelle faccende quotidiane, ma mantiene uno sguardo attento, curioso e critico sulla realtà che la circonda. "E' curioso osservare che a Borgosesia abbiamo ben 11 centenari - osserva la vice sindaca -, di cui dieci sono donne e uno solo è un uomo. Sarà perché le donne valsesiane sono e sono sempre state estremamente forti, caparbie e volitive. E' un vero piacere constatare che nella nostra città si vive a lungo e bene". (ANSA).