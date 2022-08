Poliziotto fuori servizio soccorre anziano caduto da scale

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Un poliziotto fuori servizio ha soccorso un anziano vittima di una caduta dalle scale, a Torino, all'interno di uno stabile in via Monginevro. L'agente, in forza al commissariato Dora Vanchiglia, è intervenuto quando, dalla strada, ha sentito le richieste di aiuto della moglie del pensionato. Dal condominio, probabilmente deserto per via dell'esodo estivo, non rispondeva nessuno.

L'anziano, ultraottantenne, aveva una ferita alla nuca. Il poliziotto ha prestato i primi soccorsi e ha atteso con i coniugi l'arrivo dell'ambulanza. Il pensionato è stato portato in ospedale. (ANSA).