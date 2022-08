Energia: oltre 200 mln fatturato aggregato, uBroker è diventata spa

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - La piemontese uBroker da srl diventa spa. La società, nata nel 2015 come start-up rivoluzionaria, è oggi una multiutility company che ha acquisito, in tutta Italia, ha superato i 200 milioni di euro di fatturato aggregato e gli oltre 200mila punti di fornitura.

Più di 50 dipendenti diretti e oltre 1.000 fra collaboratori, consulenti, professionisti e rete vendita, l'azienda ha ideato il progetto ZERO, "che azzera le bollette di luce e gas (canone Rai e accise incluse)". Il capitale sociale di uBroker passa da 500.000 euro a 5 milioni.

E' stata inserita tra le prime 1000 aziende europee a maggior dal 'Financial Times' e riconosciuta 'Leader della Crescita' da 'Il Sole 24 Ore'.

"Siamo fieri di questo importantissimo risultato, frutto di un gioco di squadra che ha radici lontane. Ottenuto grazie a un team vincente e a un board più che preparato, ciascuno nei propri ambiti" commenta Cristiano Bilucaglia, presidente e fondatore, insieme all'amministratore delegato Fabio Spallanzani. Del cda di uBroker fanno parte anche i consiglieri Angelo Sidoti, Mauro Lorenzo Marinelli e Ivano Pomatto. (ANSA).