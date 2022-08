Elezioni: Valle (PD), in campo la miglior classe dirigente

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "E stato un lavoro complesso, reso difficile sia per il taglio dei parlamentari sia perché abbiamo una coalizione diversa e più ampia di quella presentata 5 anni fa, ma proprio questo ci fa essere ottimisti sull'esito di questo appuntamento elettorale. A sottolinearlo il consigliere regionale Pd e vicepresidente di Palazzo Lascaris Daniele Valle, entrando a Palazzo di Giustizia per la presentazione delle liste del centrosinistra per le Politiche del 25 settembre. "Siamo riusciti - prosegue - a spendere la miglior classe dirigente che abbiamo sul territorio, in particolare tutti i nostri deputati e senatori uscenti che hanno svolto un ottimo lavoro e sono tutti in posizioni utili per poter competere. E con loro abbiamo anche nomi di rilievo nazionale - in particolare per noi è un onore avere qua candidata la capogruppo Deborah Serracchiani - e innesti significativi, come Berruto".

"L'ultimo aggiustamento - ricorda Valle - è quello che c'è stato ieri rispetto al caso della candidatura di Laura Castelli.

Per noi è stato importante chiudere in questo modo, con la conferma della candidatura di Milù Allegra, perché è molto forte e radicata su quel territorio, quindi a differenza di un candidato pur importante ma nazionale, potrà rappresentare un valore aggiunto su quel territorio che è molto difficile per il Pd. Poi con la Castelli, che arriva dalla nostra regione, c'erano dei pregressi legati a questioni locali che quindi rendevano decisamente più opportuna la sua candidatura da un'altra parte". (ANSA).