Elezioni, in Piemonte presentate 23 liste

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - La due giorni di 'maratona' pre elettorale per la consegna delle liste del Piemonte per le elezioni politiche del 25 settembre si è chiusa questa sera alle 20 al tribunale di Torino. Sono 23 i partiti o formazioni politiche che nelle due giornate hanno presentato le liste dei candidati per la Camera e il Senato, accompagnate da copiosa documentazione racchiusa in faldoni più o meno voluminosi, stipata in borse della spesa o scatoloni o in una semplice chiavetta, come quella utilizzata per la raccolta delle firme in formato digitale della lista Referendum e Democrazia con Cappato. E c'è anche chi, come il Partito Comunista ha voluto tentare la sorte pur non avendo il numero necessario di firme.

Al termine dei controlli che proseguiranno nelle prossime ore si saprà quali sono state accettate e quali no.

Queste le liste presentate in ordine di arrivo: M5s, Italexit, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, Gilet Arancioni, Forza Nuova, Popolo delle Partite Iva, Forza Italia, Lega, Noi di Centro, Impegno Civico, Terzo Polo, Lista Vita, Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d'Italia, +Europa, Noi Moderati, Partito animalista Ucdl, Partito Comunista, Pd, Referendum e Democrazia con Cappato e, sul filo di lana, Destre Unite e Alternativa per l'Italia. (ANSA).