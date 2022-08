Elezioni: Comba (FdI), in Piemonte liste molto competitive

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - "Siamo molto orgogliosi di aver stilato una lista altamente competitiva sia alla Camera che al Senato, la punta di diamante è tutta la squadra, che è quella che conta. E anche su Torino pensiamo di poter riservare delle sorprese". Così il coordinatore regionale di FdI, Fabrizio Comba, al termine della consegna delle liste con le candidature piemontesi per le elezioni politiche del 25 settembre. A chi gli fa notare come i sondaggi diano Fratelli d'Italia favorito all'interno del centrodestra, Comba ribadisce: "per noi conta la squadra. Indubbiamente siamo convinti di essere una forza trainante della coalizione", aggiunge, sottolineando che "Giorgia Meloni si presenta come una donna pronta a governare questo Paese, una persona affidabile. E chi vota FdI ha la certezza di mettere in cassaforte il proprio consenso". Sulla composizione delle liste Comba spiega: "abbiamo lavorato sulla rappresentanza territoriale, questo è stato il nostro elemento di forza, e abbiamo cercato di dare voce a tutti i territori, nessuno escluso ed è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo avuto una crescita che è sedimentata grazie alla fatica di donne e uomini che hanno questo grande senso di appartenenza e si riconoscono nei valori proposti da Giorgia Meloni - conclude il coordinatore regionale di FdI - e siamo convinti che questa sedimentazione si trasformerà in consenso. Presentiamo persone affidabili, competenti e capaci". (ANSA).