Clima: ghiacciaio Monte Rosa in un anno ha perso 40 metri

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Il fronte del ghiacciaio Indren, nel massiccio del Monte Rosa, è arretrato nell'ultimo anno di 40 metri e in due anni di 60. Una perdita mai registrata nei 50 anni precedenti, sottolineano gli esperti del Comitato Glaciologico Italiano, partner scientifico dell'associazione Legambiente per la campagna 'La Carovana dei Ghiacciai".

Brusco arretramento anche per un altro ghiacciaio del Monte Rosa, il Bors, arretrato di 8 metri tra il 2020 e il 2021 e di 11 nell'ultimo anno.

I risultati dell'indagine condotta dai glaciologhi, illustrati oggi a Torino nella sede del Comitato Glaciologico Italiano, hanno evidenziato anche lo stato di sofferenza del ghiacciaio Sud delle Locce e la quasi totale sparizione dei Glacionevati di Flua.

"Nell'area del ghiacciaio di Indren, dove fino a 25 anni fa si scava d'estate. ora c'è un deserto di roccia - ha sottolineato Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e coordinatrice della campagna 'La Carovana dei ghiacciai' - per questo motivo è necessario il ripristino dei siti naturali e il riuso delle infrastrutture dismesse, trasformando le montagne da luoghi di consumo a sedi di elaborazioni innovative e sostenibili". Il ghiacciaio di Indren, al di sopra dei 3.000 metri di altitudine, ha una superficie di 1 chilometro quadrato.

Terza tappa della carovana di Legambiente, dopo Piemonte e Valle d'Aosta, sarà la Lombardia, dal 24 al 26 agosto, sul Ghiacciaio dei Forni, in Valtellina. (ANSA).