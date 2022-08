Alessandria ospita il Festival internazionale dei Templari

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 AGO - Dopo il successo della prima edizione, torna il 'Festival internazionale dei Templari' (25-28 agosto), diretto dalla storica e saggista Simonetta Cerrini e DA Gian Piero Alloisio, cantautore e drammaturgo. Presentato in Comune alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio, con il patrocinio anche dell'Università del Piemonte Orientale, è entrato a far parte della 'Templars Route European Federation'.

Tema di quest'anno 'I Templari, san Francesco, la guerra e la santità'. In piazza Santa Maria di Castello 4 serate-spettacolo per raccontare la storia dei cavalieri in cerca di santità. Nel pomeriggio del 26 e 27 all'Associazione 'Cultura e Sviluppo' le conferenze dei relatori; il 28 nella chiesa della Natività di Maria nel sobborgo di Spinetta Marengo conferenza-spettacolo.

Tra gli storici, Franco Cardini; Camille Rouxpetel (Università Nantes); Antonio Musarra (La Sapienza Roma); Alessandro Barbero (UPO); Philippe Josserand (Nantes); Benjamin Z. Kedar (Università ebraica Gerusalemme); André Vauchez (Paris X- Nanterre). Per le serate previste canzoni d'autorE, cabaret, letture, musica elettronica, performances e installazioni. Sul palco i ricostruttori della Mansio Templi Parmensis 1275, che illustreranno abito e armi dei Templari. (ANSA).