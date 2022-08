Torino: danneggiata targa dedicata a operaie Superga

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - A pochi giorni dagli atti vandalici sulla targa intitolata a Tina Anselmi, imbrattata con una svastica, un'altra lapide è stata danneggiata a Torino, quella dedicata alle operaie della fabbrica Superga di via Verolengo, nell'omonimo giardino nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. A denunciarlo, con un post Facebook, la capogruppo Pd in Consiglio comunale, Nadia Conticelli. "Ancora uno sfregio alla memoria delle donne", sottolinea Conticelli, evidenziando che "la memoria delle battaglie delle donne fa fatica a farsi strada, nella nostra cultura più che nella memoria. Ben vengano le lapidi, ma non bastano e da settembre proporremo che il recupero delle figure femminili sia il più possibile accompagnato da percorsi partecipativi, con le scuole e con le comunità locali".

E auspica che "nel frattempo, dato che la campagna elettorale impazza, i diritti, la libertà e i percorsi di autodeterminazione delle donne siano una priorità per tutte le forze politiche. Perché se da un lato - conclude - esaltiamo le grandi figure e dall'altro continuiamo a propagandare una immagine della donna attraverso la lente deformante della 'casa' e della 'famiglia' , continueremo a raccogliere cocci e ripulire le lapidi". (ANSA).