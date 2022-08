Non rientra in albergo, morto escursionista di 70 anni

(ANSA) - CUNEO, 21 AGO - Un escursionista milanese di 70 in vacanza a Vernante (Cuneo) è morto nella notte nei boschi del vallone di Palanfrè. A lanciare l'allarme al numero unico di emergenza è stato il figlio, che non ha visto rientrare il genitore in una struttura alberghiera della Valle Vermenagna. Il figlio ha tentato di contattare il padre dopo aver ricevuto un messaggio d'emergenza dal dispositivo GPS in dotazione dell'escursionista, che ne segnalava un'anomalia sui suoi spostamenti per una sosta prolungata e immotivata.

Le ricerche, condotte dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico di Cuneo e Limone Piemonte con il Soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo, sono scattate attorno alle 22; proprio la posizione rilevata dallo strumento Gps ha consentito alle squadre di ritrovare l' escursionista, deceduto. Dopo il riconoscimento, la vittima è stata recuperata e trasportata a valle, dove è stata affidata all'autorità giudiziaria per i rilievi di competenza. Le operazioni si sono concluse intorno alle 2.30. (ANSA).