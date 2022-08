Inaugurata 68/a edizione Fiera della nocciola di Cortemilia

(ANSA) - CUNEO, 21 AGO - Otto giorni di eventi per celebrare un'eccellenza del Piemonte, la cui raccolta è in corso in questi giorni. E' stata inaugurata la 68/a edizione della Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia (Cuneo), varietà unica che si trova esclusivamente nell'area attorno il piccolo borgo dell'Alta Langa. Presenti diversi amministratori del circondario, tra cui sindaci di Ceva, Mondovì, Canelli e Acqui Terme, oltre al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha partecipato alle attività di raccolta del frutto.

Il taglio del nastro ha dato il via al lungo programma della fiera, che nella prima giornata si è chiusa con lo spettacolo dei fuochi d'artificio sul fiume Bormida.

E' toccato poi al padrone di casa, il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, ringraziare per la grande partecipazione al momento celebrativo, annunciando una novità: un allargamento dei confini collaborativi, un'estensione della rete promozionale e di sinergia amministrativa con diversi grandi Comuni di territori limitrofi o comunque in relazione con l'Alta Langa.

"Insieme - ha detto Bodrito - si deve discutere, organizzare ed agire, affrontando insieme anche le grandi difficoltà che i Comuni si trovano a dover gestire in un periodo che vede soprattutto un forte aumento dei costi di gestione". (ANSA).