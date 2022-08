Covid: 999 nuovi casi in Piemonte, positività al 14,8%

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - Sono 999 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività del 14,8% rispetto ai 6.735 tamponi eseguiti, di cui 6.539 antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano del 21 agosto della Regione Piemonte sulla situazione epidemiologica. Scende a 323 il numero dei ricoverati nei reparti ordinari (-4 rispetto al giorno precedente) e rimane a 6 quello delle degenze in intensiva. Non sono stati registrati decessi. (ANSA).