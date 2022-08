Tiro a volo: Europei; Italia non convoca Pellielo

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Non c'è il veterano azzurro, e plurimedagliato olimpico (3 argenti e un bronzo), Giovanni Pellielo nella lista dei convocati della nazionale di fossa olimpica per gli Europei di tiro a volo a Larnaca dal 24 agosto al 12 settembre.

Quella del ct Albano Pera è una scelta tecnica, come dire che al 52enne Pellielo non è bastato vincere la Green Cup (in pratica, l'Open d'Italia di questa disciplina) poco più di un mese fa in Umbria, e aver palesato uno stato di forma che gli avrebbe permesso di fare molto bene a Cipro. Ma Pera, che già subì delle critiche per non aver scelto Pellielo in occasione dei Giochi di Tokyo, ha preferito chiamare Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Ferrari. Per la gara femminile sono state convocate Jessica Rossi, Silvana Stanco e Giulia Grassi.

Tutti questi tiratori in questi giorni si alleneranno, insieme con il ct e con il preparatore atletico Fabio Partigiani, presso il Tav Concaverde di Lonato del Garda.

Intanto il presidente della Fitav Luciano Rossi ha confermato che si candida per le elezioni presidenziali della federazione mondiale del tiro, la Issf. Lo fece anche nel 2018, quando fu battuto per una manciata di voti dall'oligarca russo (con passaporto cipriota) Vladimir Lisin, tuttora in carica e che a sua volta si ricandiderà. Le elezioni della Federazione mondiale di tiro si terranno il 30 novembre nella località egiziana di Sharm El-Sheikh. (ANSA).