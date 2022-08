Bloccato su parete impervia, salvato nel Cuneese

(ANSA) - VALDIERI, 20 AGO - Si è avventurato su una parete impervia, poco a monte del lago delle Portette, a quota 2.600 metri di altitudine, in valle Gesso, per poi rendersi conto di essere bloccato e non riuscire a riguadagnare il sentiero. Ha dovuto così chiedere soccorso a vigili del fuoco e soccorso alpino. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi nel Cuneese, sui monti attorno al rifugio Questa. Le buone condizioni meteo hanno consentito l'intervento dei vigili del fuoco giunti in quota con l'elicottero.

L'escursionista è stato tratto in salvo: spaventato, ma illeso.

