Maltempo: nubifragio Cuneese, decine interventi vigili fuoco

(ANSA) - REVELLO, 19 AGO - Un violento nubifragio si è abbattuto ieri sera, poco dopo le 19, sui Comuni di Revello, Barge e Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. Le centraline del servizio meteo dell'Arpa hanno registrato oltre 80 millimetri di pioggia caduta in meno di un'ora. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e problemi dovuti ad auto in panne o bloccate lungo le vie di campagna, con i campi trasformati in acquitrini e le vie del centro storico di Revello e Barge in torrenti. (ANSA).