Auto contro ponteggio a Torino, ferito conducente

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Una Bmw, a Torino, ha sbandato ed è finita contro un ponteggio di un palazzo di sei piani, che ha retto all'impatto senza crollare. E' successo questo pomeriggio all'incrocio tra via Martorelli e via Gottardo, nel quartiere Barriera di Milano. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente della vettura, che è stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco da un'ambulanza della Croce Verde di Villastellone. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi la polizia municipale, che ha chiuso la via al traffico e i vigili del fuoco. Si dovrà controllare anche la tenuta delle impalcature. (ANSA).