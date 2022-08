Sanità: anziana disidratata in Rsa, tre denunciati

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Un'anziana lasciata senza assistenza e senza cure adeguate in una Rsa nel Torinese. Con questa accusa i carabinieri del Nas di Torino hanno denunciato il proprietario, il direttore e un'infermiera in servizio nella struttura.

La vicenda è emersa nei giorni scorsi durante controlli svolti su tutto il territorio nazionale dall'Arma d'intesa con il Ministero della Salute. Nel caso torinese, l'ospite - secondo quanto verificato - aveva piaghe da decubito prolungato e sintomi di disidratazione con scompenso gliometabolico e che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

Nel corso degli accertamenti i Nas hanno sequestrato 91 dispositivi medici (pinzette sterili, bende, siringhe monouso e cannule) scaduti di validità. (ANSA).