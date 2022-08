Juventus, domani parte la Champions donne

(ANSA) - TORINO, 17 AGO - Debutto stagionale in Champions League, domani sera a Vinovo (Torino), per la Juventus Women. Le bianconere affronteranno il Racing Union Luxembourg, alle 20:30.

Nell'altra semifinale del gruppo 6 dei 'mini tournament' che aprono la competizione europea, se la vedranno le estoni del Flora Tallinn e le israeliane del Qiryat Gat. La finale che assegnerà un posto nel tabellone della Champions donne domenica, sempre a Vinovo. E oggi al centro di allenamento di Vinovo, le bianconere hanno ricevuto la visita di Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus.

Le bianconere l'anno scorso sono arrivate fino ai quarti della Champions: "La scorsa stagione - ha sottolineato Martina Rosucci, nella conferenza stampa della vigilia - è stata eccezionale, riconfermarsi non sarà facile, ma siamo la Juventus. Le nuove ci aiuteranno con la loro esperienza e con il loro entusiasmo". Per il tecnico Joe Montemurro "sarà importante trovare subito l'equilibrio nella squadra. Le aspettative sono sempre alte, sappiamo di dover giocare anche con la pressione su di noi e deve essere uno stimolo ulteriore". (ANSA).