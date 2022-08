Incendio in casa nell'Alessandrino, dieci intossicati

(ANSA) - SERRAVALLE SCRIVIA, 17 AGO - Dieci persone sono rimaste intossicate dal fumo per l'incendio scoppiato nello scantinato di un'abitazione di 4 piani in vico Torchio, a Serravalle Scrivia (Alessandria). Sono tutti codici verdi, secondo quanto riferisce l'ufficio stampa del 118: otto sono stati trasportati all'ospedale della vicina Novi Ligure; due minori all'Infantile di Alessandria.

Il rogo - le cui cause sono ancora in fase di accertamento - risulta sotto controllo, ma ha prodotto una consistente coltre di fumo che ha interessato vari ambienti dello stabile. E' stato, pertanto, necessario effettuare l'evacuazione dell'intera palazzina. Si stanno valutando eventuali danni alla struttura.

Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).