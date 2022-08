Piero Angela: a Torino lutto cittadino nel giorno funerali

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - "Il 16 agosto, in concomitanza dei funerali che si svolgeranno a Roma ho proclamato una giornata di lutto cittadino per la scomparsa di Piero Angela. Un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato a Torino e all'Italia". Lo annuncia via twitter il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Piero Angela, morto ieri a 93 anni, era nato nel capoluogo piemontese. (ANSA).