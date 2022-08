Tumori: il Cammino Portoghese dell'Istituto di Candiolo

(ANSA) - CANDIOLO, 11 AGO - Da Baiona, in Portogallo, a Santiago di Compostela per sostenere la ricerca sul cancro. È l'iniziativa della delegazione "Alessandra Ricca" della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: Antonella, Cristina, Gizza, Paolo, Stefania percorrono da oggi, giovedì 11 agosto, i 120 chilometri del "Cammino Portoghese" verso uno dei santuari più noti al mondo per ricordare la loro amica, Alessandra Ricca, una paziente dell'Istituto di Candiolo (Torino) Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) scomparsa nel giugno del 2021.

"Alessandra - spiegano - era una donna brillante, intelligente e divertente, appassionata di viaggi, curiosa e sportiva e voleva condividere con noi l'avventura del Cammino.

Era uno dei suoi desideri: camminare per sperimentare la consapevolezza, la riflessione e l'unione". La delegazione è stata costituita, su volontà di familiari e amici, per supportare il lavoro di medici e ricercatori, e per portare avanti quanto Alessandra aveva iniziato in vita. Per questo motivo, in occasione del "Cammino Portoghese" è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma solidale GofundMe, a sostegno delle attività di ricerca dell'Istituto di Candiolo Irccs. La raccolta fondi proseguirà anche nei prossimi mesi, quando la delegazione organizzerà a novembre un pranzo e un'asta di beneficenza a Fontanafredda, e terminerà in dicembre con un aperitivo natalizio.

"La ricerca permette ogni giorno di cambiare gli orizzonti di chi vive la malattia - sottolineano gli amici di Alessandra Ricca - perciò chi aiuta la ricerca cambia il futuro. Let's be part of the change!". (ANSA).