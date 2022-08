Nova Coop, bonus a lavoratori contro aumento prezzi

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - Un bonus straordinario da 200 euro come misura di sostegno contro l'aumento generalizzato dei prezzi. È quello che Nova Coop ha deciso di destinare ai circa 5mila dipendenti e lavoratori somministrati in regime continuativo, per un valore complessivo di circa un milione di euro. Iniziativa che anche Nova Aeg, società attiva nel settore luce e gas controllata da Nova Coop, ha scelto di estendere ai suoi circa 50 dipendenti.

"Come impresa della grande distribuzione - sottolinea Ernesto Dalle Rive, presidente Nova Coop - conosciamo bene gli effetti combinati che la difficoltà di approvvigionamento nelle catene logistiche delle materie prime, il rincaro delle fonti energetiche e la guerra in Ucraina hanno innescato, portando all'attuale dinamica inflattiva che si manifesta in un aumento generalizzato dei prezzi e che, nei mesi scorsi, ci siamo impegnati per primi a stemperare, assorbendo parte dei rincari di listino e accettando la riduzione dei nostri margini". Ora, a queste misure a vantaggio dei consumatori, si aggiunge quella a favore di lavoratrici e lavoratori ai quali sarà dato devolvendo a loro favore il maxi premio ricevuto nel corso del 2022 dalla Lotteria degli scontrini attraverso il bonus da 200 euro, anziché destinarlo al proprio conto economico. (ANSA).