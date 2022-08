Energia: albergatore Torino,bolletta triplicata, 31.000 euro

(ANSA) - TORINO, 11 AGO - "Ho appena ricevuto la bolletta dell'elettricità del mio albergo: sono oltre 31.000 euro per un mese, contro poco più di 10.000 che pagavo negli anni scorsi. Ma io non ho certo triplicato il costo delle camere. E mi limito a parlare di energia, ma sono aumentati tanti altri beni. Come me, in questa situazione si trovano tantissimi colleghi: se non verrà posto un argine a questo dilagare degli aumenti, molte imprese costretti ad arrendersi". A raccontarlo è Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, nello spiegare che l'agosto da record per il turismo a Torino, col 60% di alberghi pieni, non basta alle imprese del settore. Le aziende, riferisce l'associazione di categoria, "riescono ad avvantaggiarsene soltanto in minima parte: i costi alle stelle dell'energia stanno drammaticamente erodendo i loro margini".

"Ovviamente - dice Banchieri - siamo soddisfatti di dati così incoraggianti e speriamo che si consolidino, nonostante ci aspetti un autunno non facile. Purtroppo però le bollette energetiche alle stelle ci impediscono di cogliere pienamente la ripresa. I nostri margini si stanno velocemente assottigliando: incassiamo di più e guadagniamo di meno, o addirittura rischiamo di essere in perdita, perché non possiamo traslare per intero sui consumatori gli aumenti che subiamo".

"Le medie - già altissime - degli aumenti dell'energia sono appunto medie e non riescono a dare conto dei folli incrementi che si sono abbattuti sulle aziende dell'accoglienza e della ristorazione". (ANSA).