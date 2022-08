Musica: ad Asti torna Festival Contro, dopo stop per Covid

(ANSA) - ASTI, 10 AGO - A Castagnole delle Lanze (Asti) torna il Festival Contro. Nove giorni di musica live e spettacoli per celebrare il Festival della Canzone d'Impegno edizione 2022, che torna nuovamente in piazza San Bartolomeo dopo due anni di Covid.

La rassegna inizierà venerdì 26 agosto con la Notte Nomade che anticipa il 31/o Raduno Estivo Nomadi Fans Club e il XLVIII Concerto Castagnolese in programma sabato 27 agosto. A seguire Explosion band e, domenica 28 agosto, la 163/a edizione della Fiera della nocciola. Da lunedì si riprenderà con i Lou Dalfin e martedì con The Queen Tribute Divina Band. Giovedì 1 settembre il concerto di Umberto Tozzi mentre il giorno seguente sarà la volta della disco dance di una formazione storica come gli Eiffel 65. A chiudere il Festival il 3 settembre sarà il comico Max Angioni. (ANSA).