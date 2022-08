Rimane incastrato in macchinario, grave operaio a Santhià

(ANSA) - VERCELLI, 08 AGO - Un operaio di 50 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina mentre era al lavoro in uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti. L'incidente è avvenuto, a quanto si apprende dai sanitari, nella zona di Santhià (Vercelli). Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che ha trasportato l'operaio all'ospedale Cto di Torino in condizioni definite gravissime. (ANSA).