Elezioni: Cna Piemonte, politica rilanci il patto sociale

(ANSA) - TORINO, 08 AGO - Energia con focus sull'autoproduzione, semplificazione, politica industriale adatta a artigiani e piccole imprese, export, Made in Italy e turismo come leve di crescita, il lavoro, un fisco più leggero, concorrenza, infrastrutture, legalità, infine welfare e pensioni: sono gli elementi di un decalogo che la Cna del Piemonte propone ai candidati per le politiche del 25 settembre.

"È il tempo di affrontare con decisione il capitolo della cattiva burocrazia - ha affermato il segretario regionale, Delio Zanzottera -. Ora più che mai è necessario compiere un vero cambio di passo, reso possibile dalle riforme di sistema e dalla disponibilità di ingenti risorse economiche messe a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per dare finalmente attuazione alle richieste di artigiani e piccole imprese".

"Dopo l'esperienza di questi anni ha aggiunto il presidente regionale, Bruno Scanferla - la Cna del Piemonte chiede che alla cultura emergenziale si sostituisca una ritrovata capacità di guardare le profonde trasformazioni che investono la società italiana, in modo da recuperare la centralità dei soggetti sociali, veri e propri connettori ai processi reali". (ANSA).