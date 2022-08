Maltempo nell'Alessandrino, alberi abbattuti dal vento

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 AGO - Notte di maltempo tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese, in provincia di Alessandria.

Vigili del fuoco impegnati per la messa in sicurezza di alberi caduti dopo essere stati colpiti da fulmini e pali pericolanti.

A Casale Monferrato si è verificato un incidente a causa del fondo reso viscido dalle condizioni meteo. Un'auto con a bordo 2 giovani, di 36 e 35 anni, ha centrato e abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi. Conducente e passeggero sono stati trasportati in ospedale ad Alessandria per accertamenti.

Nell'Acquese la pioggia è caduta anche nella zona di Spigno Monferrato, interessata da giorni da incendi in un bosco nelle località Rocchetta e Bergaggiolo. "Anche se è stata bagnata solo la polvere - spiega il sindaco Antonio Visconti - in qualche modo si è ridotta l'intensità dei focolai". I mezzi di Alessandria e Acqui sono in fase di rientro; a presidiare restano i volontari di Canelli e Nizza, essendo astigiano il fronte più impegnativo. (ANSA).