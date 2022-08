Incendio Volpiano: gruppo Iren, nessun danno a edifici e persone

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - "Non ci sono danni alle strutture, né alle persone" in seguito all'incendio che si è sviluppato all'Amiat Tbd di Volpiano (Torino). Lo fa sapere il gruppo Iren, di cui fa parte l'azienda in questione, che raccoglie rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il gruppo precisa che si tratta di materiale elettrico ed elettronico, che di prassi viene stoccato nell'area dell'azienda, proprio all'esterno dei capannoni. (ANSA).